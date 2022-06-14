شكرا لقرائتكم خبر عن الجالية المصرية توجه تحية خاصة لـ أفشة قبل لقاء كوريا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الجالية المصرية المتواجدة بكوريا تحية خاصة لمحمد مجدى أفشة صانع ألعاب الفراعنة قبل لحظات من المباراة الودية الدولية للمنتخب أمام كوريا الجنوبية.

ويخوض المنتخب الوطنى اختبارا صعبا اليوم عندما يلتقى مع كوريا الجنوبية فى اللقاء الودى المقرر بينهما ضمن استعدادات كوريا الجنوبية لكأس العالم المقبلة بقطر نهاية العام الجارى.

ولبى مسئولو اتحاد الكرة ومنتخب مصر دعوة سفارة مصر بكوريا الجنوبية بإقامة مأدبة غذاء لبعثة المنتخب الأول لكرة القدم بقيادة إيهاب جلال على هامش المباراة الودية التي تجمع منتخب مصر و كوريا الجنوبية.

وقام خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة منتخب مصر في كوريا يرافقه محمد بركات عضو المجلس بإهداء درع الاتحاد إلى سفير مصر بكوريا .

ووجه خالد الدرندلي الشكر إلى سفارة مصر بكوريا على حسن الاستقبال وتسهيل مهمة بعثة منتخب مصر منذ قدومها إلى كوريا، كما رحب سفير مصر بكوريا الجنوبية خالد عبد الرحمن، ببعثة المنتخب والتأكيد على اهتمام الجانب الكورى باللقاء، ونفاد التذاكر الخاصة بالمباراة بالكامل.