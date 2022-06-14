شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبا فى قائمة إيسترن كومبانى استعدادا لمواجهة الأهلي.. عودة أحمد قفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار علاء عبد العال المدير الفني لنادي إيسترن كومبانى، 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة النادى الأهلي المقرر لها التاسعة مساء الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة إيسترن كومبانى كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام، أحمد دعدور

الدفاع: خالد مصطفى، كمال أبو الفتوح، صابر الشيمي، حسام حسن، أحمد متعب، أحمد داهش، محمد خليفة، محمود نعيم،

الوسط: أحمد موكشا، أحمد تمساح، أحمد حمزاوي، محمد الطرابلسي، فراس بن عيفية، محمد رمضان، يوسف مجدي، أحمد حجي، محمد ناصر مودي

الهجوم: أحمد أمين قفة، عماد ميهوب، محمد محمد أنور.

وتأكد بشكل رسمي غياب كل من الفلسطيني محمد صالح وأحمد عبد الموجود "جودة" والحسيني طه، بجانب عبد العزيز موسى لاعب وسط الفريق لأسباب مختلفة، مما جعل علاء عبدالعال يبحث عن بدائل لهؤلاء اللاعبين أمام الأهلى.

ويحتل إيسترن كومبانى المركز الأخير في ترتيب جدول الدورى برصيد 13 نقطة، حصدها من 20 مباراة، حقق الفوز فى 2، وتعادل فى 7، وخسر 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 15 هدفا، واستقبلت شباكه 34 هدفا.