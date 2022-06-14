شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتلقى عروضا لمعسكرات أوروبية فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادي الزمالك عدة عروض من بعض الشركات لتنظيم معسكر اعداد للفريق في الصيف المقبل استعدادا للموسم الجديد، حيث تلقت إدارة الزمالك عروضا لمعسكرات أوروبية مع تحديد عدد من المباريات الأوروبية .

وسيعرض مسئولي الزمالك كل العروض المقدمة علي البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للفريق لتحديد المكان الأنسب لاقامة المعسكر، مع تحديد كل طلبات المدير الفني في المعسكر.

من ناحية أخرى رفضت إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور طلب محامي محمود كهربا لاعب الأهلي بتخفيض قيمة الغرامة الموقعة علي اللاعب والبالغة 2 مليون دولار .

وقضت المحكمة الرياضة (كاس) بتغريم كهربا مليونى دولار، إضافة إلى 5% فوائد على المبلغ اعتباراً من 20 يونيو 2019 وحتى تاريخ السداد الكامل لمبلغ الغرامة.

وتواصل محامي محمود كهربا مع المستشار القانوني لنادي الزمالك وطلب تخفيض قيمة الغرامة الا ان إدارة الزمالك رفضت طلب كهربا ، كما رفضت طلبت جدولة المبلغ وتمسكت إدارة النادي بكل بنود الغرامة بما فيها الفوائد.

في سياق مختلف تلقى مسئولو الزمالك ضربة قوية في ملف المفاوضات مع النيجيري جون إيبوكا، مهاجم إنبي، والذي كان أحد أهم أهداف الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم خط الهجوم في الموسم المقبل.

كشف مصدر داخل الزمالك أن وكيل المهاجم النيجيري طلب تأجيل المفاوضات بعد دخول نادي سعودي في مفاوضات قوية مع اللاعب، مما جعل ايبوكا يرحب بالعرض السعودي، خاصة أنه أقوى من الناحية المالية بخلاف قيمة الصفقة التي سيحصل عليها انبي من النادي السعودي ستجعله العرض الأقوي.

من ناحية أخرى ينتظر مسئولو نادى الزمالك تحديد طارق حامد، موعد عودته من رحلة العلاج فى إسبانيا لعقد جلسة مع اللاعب لتحديد مصيره النهائي مع الفريق، خاصة أن تعاقده ينتهى بنهاية الموسم الجارى، ما يمنحه أحقية التوقيع لأى نادٍ فى الوقت الحالي، وأكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، أن اللاعب سافر إلى إسبانيا بعد الحصول على إذن من الإدارة، لافتًا إلى أنه ينتظر عودة اللاعب من أجل عقد جلسة معه وتحديد مصيره.

يستمر طارق حامد فى خوض رحلة التأهيل بإسبانيا من إصابة فى الرباط الصليبي الخلفي، ولم يحدد اللاعب موعد عودته إلى القاهرة حتى الآن، كما تأكد غياب طارق حامد عن صفوف فريقه فى مواجهة الأهلي بقمة الدوري، والمقرر لها 19 يونيو، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، حيث حذره الطبيب المعالج من العودة للملاعب في الوقت الحالي.