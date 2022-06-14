شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تضيف الهدف الثانى فى مرمى المنتخب الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضاف كيم يونج لاعب المنتخب الكوري الهدف الثانى لفريقه في مرمى المنتخب الوطنى لتصبح النتيجة تقدم أصحاب الأرض بهدفين نظيفين في أول 25 دقيقة من المباراة الدولية الودية المقامة بين المنتخبين بملعب سول الكوري .

ويضم التشكيل الرسمي لمنتخبا في ودية كوريا الذي أعلن عنه إيهاب جلال المدير الفني للمنتخب ، كلاً من :محمد الشناوي ، ياسر إبراهيم ،عمر جابر ، محمود الونش ،عمر كمال ،عمرو السولية ،مهند لاشين ، أحمد رفعت ،أحمد حمدي ،إبراهيم عادل ومصطفي محمد.

ويدخل منتخب مصر بغيابات كثيرة ، وهي : أحمد حجازي و محمد عبد المنعم و أحمد فتوح و محمد النني و محمد صلاح و حمدي فتحي و إمام عاشور و محمود تريزيجيه و عمر مرموش.

فيما يضم تشكيل منتخب كوريا ، كلاً من :

حراسة المرمى: سيانج كيم جيو

الدفاع: كيم تاي هوان – يونج جوان كيم – كيونج وون كوان – كيم جن سو

الوسط: وو يونج جونج – كوون تشانج هون – بايك سيونج هو.

الهجوم: أوي جو هوانج – سون هيونج مين كو – سيونج بيوم.