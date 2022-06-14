شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة ..تعادل سلبي بين منتخب مصر وكوريا في ودية "سول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

سيطر التعادل السلبي على أول 15 دقيقة من مباراة المنتخب الوطني الودية أمام نظيره الكوري الجنوبي القامة حالياً بلعب الأخير في "سول" والنتجية تُشير للتعادل السلبي.

جاءت بدابة المباراة هادئة من جانب الفريقين قبل أن يبدأ لاعبو منتخبنا الوطني في التقدم هجوماً نحو مرمى صاحب الأرض.

ومرر مهند لاشين كرة وصلت للحارس الكوري قبل أن تصل إلى مهاحم منتخب مصر مصطفى محمد وتشكل خطورة ، وعاد إبراهيم عادل وسدد كرة قوية إرتطمت بدفاع منتخب كوريا وتحوّلت إلى ضربة ركنية.

وأنطلق أحمد رفعت من جهة اليسار ومرر كرة إلى داخل منطقة الجزاء لكن أبعدها دفاع كوريا أنقذ الموقف قبل تدخل مصطفى محمد.

ويُدير مباراة اليوم ، الحكم الفرنسي جيريمي بيجنارد ، ويعاونه مواطنيه: أوريليان درويه، وإيروان فينجان ، بينما يظهر الكوري سيجين بارك كحكم رابع، ويشرف الثنائي الكوري، هيوك كيم جونج، وجاي تشوي هيون على تقنية الفيديو.

ويضم التشكيل الرسمي لمنتخبا في ودية كوريا الذي أعلن عنه إيهاب جلال المدير الفني للمنتخب ، كلاً من :محمد الشناوي ، ياسر إبراهيم ،عمر جابر ، محمود الونش ،عمر كمال ،عمرو السولية ،مهند لاشين ، أحمد رفعت ،أحمد حمدي ،إبراهيم عادل ومصطفي محمد.

ويدخل منتخب مصر بغيابات كثيرة ، وهي : أحمد حجازي و محمد عبد المنعم و أحمد فتوح و محمد النني و محمد صلاح و حمدي فتحي و إمام عاشور و محمود تريزيجيه و عمر مرموش.

فيما يضم تشكيل منتخب كوريا ، كلاً من : سيانج كيم جيو ، كيم تاي هوان – يونج جوان كيم – كيونج وون كوان – كيم جن سو ، ويونج جونج – كوون تشانج هون – بايك سيونج هو ، أوي جو هوانج – سون هيونج مين كو و سيونج بيوم.