شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد وتعظيم سلام لإيهاب جلال بعد إحراز الهدف الأول للفراعنة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في لقطة مُلفتة، توجه مصطفى محمد مهاجم المنتخب الوطني، نحو إيهاب جلال المدير الفني للمنتخب الوطني، وذلك عقب إحرازه هدف تقليص الفارق خلال مباراة مصر وكوريا الجنوبية الودية، والمقامة على ملعب سول، موجها له التحية بتعظسم سلام وبدا وكأن مصطفى محمد يودع مدرب الفراعنة في ظل الأنباء الأخيرة عن رحيله.

انتهى الشوط الأول من مباراة المنتخب الوطني الودية أمام نظيره الكوري الجنوبي المقامة حالياً بملعب الأخير في "سول" بتقدم منتخب كوريا بهدفين لهدف.

ويلعب منتخبنا ودية كوريا بتشكيل ضم ، كلاً من :محمد الشناوي ، ياسر إبراهيم ،عمر جابر ، محمود الونش ،عمر كمال ،عمرو السولية ،مهند لاشين ، أحمد رفعت ،أحمد حمدي ،إبراهيم عادل ومصطفي محمد.



مصطفى محمد وتعظيم سلام لإيهاب جلال بعد إحراز الهدف الأول للفراعنة



مصطفى محمد وتعظيم سلام لإيهاب جلال



مصطفى محمد

فيما يضم تشكيل منتخب كوريا ، كلاً من : سيانج كيم جيو ، كيم تاي هوان – يونج جوان كيم – كيونج وون كوان – كيم جن سو ، ويونج جونج – كوون تشانج هون – بايك سيونج هو ، أوي جو هوانج – سون هيونج مين كو و سيونج بيوم.

جاءت بدابة المباراة هادئة من جانب الفريقين قبل أن يبدأ لاعبو منتخبنا الوطني في التقدم هجوماً نحو مرمى صاحب الأرض.

ومرر مهند لاشين كرة وصلت للحارس الكوري قبل أن تصل إلى مهاحم منتخب مصر مصطفى محمد وتشكل خطورة ، وعاد إبراهيم عادل وسدد كرة قوية إرتطمت بدفاع منتخب كوريا وتحوّلت إلى ضربة ركنية.

وأنطلق أحمد رفعت من جهة اليسار ومرر كرة إلى داخل منطقة الجزاء لكن أبعدها دفاع كوريا أنقذ الموقف قبل تدخل مصطفى محمد.

وأهدر مصطى مصطفى محمد فرصة تسجيل هدف مُحقق للمنتخب الوطني الأول في الدقيقة 14 بعدما وصلت تمريرة خاطئة من حارس المرمى الكوري كيم سونج جو وصلت إلى مصطفى محمد لكن الأخير سدد الكرة بغرابة بعيداً عن المرمى.

بعدها سجل منتخب كوريا الهدف الأول عن طريق هوانج يوي جو في الدقيقة 16 بعدما سدد كرة عرضية برأسية في مرمى الشناوي.

بعد الهدف ، واصل منتخب كوريا اللعب بقوة هجومية وسط تراجع وعشوائية من منتخبنا الوطني الذي فشل في تقديم كرة جماعية وإستغلال الفرص القليلة من عمر كمال ووأحمد رفعت.

وأسفر الهجوم الكوري عن هدف ثان في الدقيقة 23 من ناحية اليمين نفذها سون هيونج مين عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها كيم يونج جوون برأسية في شباك الشناوي.

حاول منتخب مصر "لم الشمل" في أرضية الملعب لكن دون جدوى بسبب سرعة صاحب الأرض الذي إستحوذ على مجريات المباراة.

المباراة أصبحت من طرف واحد تقريباً بعدما فرض ضاحب الأرض نفسه على مجريات اللقاء ، خاصة وأن محاولات منتخبنا جاءت مُتباعدة وضعيفة للغاية .

ولعب منتخب كوريا ركلة ركنية من جهة اليمين نفذها سون هيونج مين عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء حوّلها هوانج يوي جو برأسية لكنها وصلت ضعيفة إلى محمد الشناوي.

وسط سيطرة كوريا الجنوبية على اللقاء ، نجح مصطفى محمد في تسجيل هدف أول لمنتخب مصر في الدقيقة 39 بعدما أحسن إستغلال كرة أستلمها وسددها بقوة في الشباك الكورية.

شهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول هجوم مُتبادل بين الفريقين قبل أن يُطلق الحكم الفرنسي جيريمي بيجنارد الذي يُدير اللقاء صافره مُعلناً نهاية الشوط الأول بتقدم كوريا بهدفين لهدف.