شكرا لقرائتكم خبر عن دانا شوقى تعتذر عن المشاركة مع سيدات الطائرة فى البحر المتوسط بسبب الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إعتذرت دانا شوقى لاعبة فريق الكرة الطائرة الحالية بنادى الزمالك القادمة من الأهلى عن المشاركة مع منتخب السيدات فى دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقرر لها الفترة من 25 يونيو الجارى و حتى 5 يوليو القادم بسبب الإمتحانات الجامعية .

أكدت شروق فؤاد، نجمة الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، أيضا من قبل الى اعتذارها عن عدم المشاركة مع منتخب مصر فى دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط .

وقالت شروق فؤاد لـ الخليج 365، إن ظروف عملها سبب الاعتذار عن عدم المشاركة مع المنتخب، خاصة أنها حصلت على إجازة شهراً فى بطولة أفريقيا التى حصل النادى الأهلى على لقبها مؤخراً فى تونس.

وتستهدف اللجنة الأولمبية المصرية الحصول على أكثر من 30 ميدالية متنوعة خلال المشاركة فى دورة ألعاب البحر المتوسط، المقرر إقامتها فى مدينة وهران بالجزائر.

واستقرت اللجنة الأولمبية المصرية على المشاركة فى دورة ألعاب البحر المتوسط، بـ180 لاعبا ولاعبة يمثلون 24 اتحادا رياضيا.