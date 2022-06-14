تعرف على موعد مباراة كوستاريكا ونيوزيلندا في تصفيات كأس العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يونيو 2022

تختتم مباريات تصفيات كأس العالم في جميع القارات، بمواجهة كوستاريكا ونيوزيلندا، مساء الثلاثاء، وسيحصل الفائز على أخر مقاعد المونديال.



وتأهل حتى الآن 31 منتخبا لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر، ويتبقى مقعد واحد بين كوستاريكا ونيوزيلندا.

ويواجه منتخب كوستاريكا نظيره نيوزيلندا في قطر، بعدما تأهل الثنائي للملحق النهائي لتصفيات كأس العالم.

وتنطلق المواجهة الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 10 مساء بتوقيت أبوظبي.

وستبث المباراة عبر قناة بي إن سبورتس beIN Sports 1 HD Premium.

يذكر أن الفائز سينضم للمجموعة السادسة في كأس العالم والتي تضم ألمانيا وإسبانيا واليابان.