الصراع على آخر مقعد في مونديال 2022 الليلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

ستحدد مواجهة كوستاريكا ونيوزيلندا الثلاثاء ضمن الملحق الدولي بين رابع تصفيات كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) وبطل أوقيانوسيا هوية المتأهل الـ32 الأخير إلى مونديال 2022



ويسعى كلا المنتخبان لحجز بطاقة التأهل الأخيرة إلى مونديال قطر القادم، خلال المباراة التي ستقام في ملعب "أحمد بن علي"، وسيتأهل الفائز إلى المجموعة الخامسة في نهائيات قطر والتي تضم ألمانيا وإسبانيا واليابان.

وتبحث كوستاريكا الدولة الصغيرة عن التأهل إلى كأس العالم مرّة سادسة بعد 1990 و2002 و2006 و2014 و2018، وكانت أبرز مشاركاتها في 2014، عندما بلغت ربع النهائي وخسرت بركلات الترجيح أمام هولندا.

ومنذ مشاركتها في كأس العالم الماضية لعبت كوستاريكا 30 مباراة رسمية مقابل 5 مباريات لنيوزيلندا أمام منتخبات متواضعة التصنيف من جزر المحيط الهادي.

أما نيوزيلندا، فشاركت مرتين فقط في الحدث العالمي عامي 1982 و2010 عندما ودعت من الدور الأول.

على الورق، تبدو الأفضلية لمصلحة كوستاريكا المصنفة 31 عالميا، فيما تقف نيوزيلندا خارج لائحة المئة الأوائل (101).

وتعد نيوزيلندا خبيرة في الملحق، إذ خسرت أمام المكسيك في تصفيات 2014 (5-1 و4-2)، والبيرو في تصفيات 2018 (0-0 و0-2).

ويشارك 32 منتخبا في مونديال قطر، وذلك آخر مرة، حيث سيزداد عدد المشاركين في كأس العالم إلى 48 منتخبا اعتبارا من النسخة الـ23 المقررة إقامتها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا عام 2026.