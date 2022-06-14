بث مباشر.. مباراة مصر وكوريا الجنوبية

الشارقة - اميمة ياسر -

في إطار حرص موقع "" على تقديم خدمة إخبارية مميزة لقراءه ومتابعيه، نقدم لكم البث المباش لمباراة مصر وكوريا الجنوبية الودية، والتي ستقام باستاد "سيول"، وذلك نقلاً عن قناة "أون تايم سبورتس".

ومن المقرر أن يبدأ منتخب مصر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود حمدي «الونش»، وياسر إبراهيم، وعمر جابر، وعمر كمال عبدالواحد.

خط الوسط: عمرو السولية، ومهند لاشين، أحمد حمدي، إبراهيم عادل، وأحمد رفعت.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبو جبل، ومحمد صبحي، ومحمد إبراهيم، وأيمن أشرف، وأحمد سيد زيزو، ومحمد مجدي أفشة، وباهر المحمدي، وكريم حافظ، وأحمد عاطف ومصطفى شلبي، بينما جرى استبعاد الحارس محمود جاد من القائمة.

رابط البث المباشر: