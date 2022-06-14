مصطفى محمد يقود الهجوم ومفاجآت في تشكيل مصر أمام كوريا الجنوبية

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن إيهاب جلال، المدير الفنى للمنتخب الوطني، عن تشكيل الفريق الرسمي الذي سيخوض به مواجهة كوريا الجنوبية الودية، ضمن الأجندة الدولية التي تختتم اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة ظهراً

وسيبدأ منتخب مصر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود حمدي «الونش»، وياسر إبراهيم، وعمر جابر، وعمر كمال عبدالواحد.

خط الوسط: عمرو السولية، ومهند لاشين، أحمد حمدي، إبراهيم عادل، وأحمد رفعت.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبو جبل، ومحمد صبحي، ومحمد إبراهيم، وأيمن أشرف، وأحمد سيد زيزو، ومحمد مجدي أفشة، وباهر المحمدي، وكريم حافظ، وأحمد عاطف ومصطفى شلبي، بينما جرى استبعاد الحارس محمود جاد من القائمة.