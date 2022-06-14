الامارات | جماهير ريال مدريد تنقلب على مودريتش بعد فعلته الشنيعة!

شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير ريال مدريد تنقلب على مودريتش بعد فعلته الشنيعة! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انقلبت جماهير ريال مدريد لاعبها الفذ الكرواتي لوكا مودريتش بعدما طلب قميص الفرنسي كليان مبابي بعد انتهاء مباراة المنتخبين في دوري الأمم الأوروبية، الإثنين، والتي انتهت بفوز كرواتيا بهدف نظيف.

وذكر الحساب الرسمي لبرنامج "إل تشيرنجيتو" الإسباني على "تويتر" بأن جمهور الريال غضب من مودريتش بحجة أنه لم يكن عليه أن يطلب قميص لاعب قال "لا" لريال مدريد، وقال مذيع البرنامج جوسيب بيدريرول: "المدريديستا لا يريدون مبابي و مودريتش يطلب منه الحصول على قميصه ، أنا لا أفهم ذلك".

في المقابل، دافع المحلل الرياضي توماس رونسيرو عن نجم مدريد،وقال: "مودريتش قام بطلب قميص مبابي من أجل زميله في المنتخب فيدا".

وأشاد البرنامج بفوز مودريتش على مبابي وتسجيله هدف المبارة الوحيد من علامة الجزاء، في وقت انتقد مغردون ومتفاعلون لاعب ريال مدريد عبر منصات التواصل ووصفوا تصرفه بأنه "فعلة شنيعة"، إذ لا يزال موقف الجماهير المدريدية محتقناً تجاه مبابي الذي رفض الانتقال للنادي الملكي في صيف العام الحالي، مفضلاً تجديد عقده مع باريس حتى 2025، مستسلماً للمقابل المادي الضخم.

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