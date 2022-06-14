من الشعور بالتعب حتى الشرط الجزائي.. شوبير يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة قبل رحيل موسيماني عن الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي أحمد شويبر عن كواليس رحيل المدرب الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني، عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال شوبير، خلال تقديم برنامجه الإذاعي "مع شوبير" عبر إذاعة "أون سبورت إف إم" اليوم الثلاثاء، إن موسيمانى أبلغ الأهلى بسبب غيابه بالأمس عن التدريبات بسبب شعوره بالتعب، وكان بدأ يتعب فعلاً بسبب الضغط العصبى فى الفترة الماضية.

وأضاف: "كنا نسمع أن لديه عروضا فى قطر وليس لدى خبر مؤكد، لكن علمت أن أحد الأًصدقاء الإعلاميين قال إن موسيمانى سيحلل مباريات كأس العالم ويقود أحد الأكاديميات بقطر، ولكن موسيمانى مشغول بالملعب أكثر".

وتابع حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق: "الأهلى كان زعلان أن موسيماني غير متواجد في الفترة الماضية، خاصة أن دورة المدربين في المغرب لم تكن على المستوى الكبير، والثقة اهتزت وبدأ الناس داخل المجلس يتكلمون، الأهلى عنده أزمة مادية مثل جميع الأندية ومع ذلك قال لموسيمانى متحملش هم الشرط الجزائى وخلال الاجتماع بالزوم لم يستغرق الأمر ساعة إلا ربع تقريباً وموسيمانى كان هادئاً جداً".

وواصل: "الأهلى فوجئ أن موسيمانى يطلب الرحيل والقرار قوبل باستحسان، وموسيمانى قال مش عايز شرط جزائي"، مشيراً إلى أن الأهلى يجهز حفلاً لوداع المدرب.

وأضاف الإعلامي أنه كان هناك اجتماع للمكتب التنفيذى للأهلى بالصدفة وتمت الموافقة على طلب موسيمانى بالرحيل، متابعاً: "النادى كان طلب بعض التطوير والتعديل على الجهاز الفنى، لكن موسيمانى قال لهم أنا همشى أنا وجهازى الفنى بالكامل".

وعن المرشحين لخلافة المدرب الجنوب إفريقي، قال شوبير: "موسيماني كان ذكياً في خطاب وداعه للأهلي، والأهلي بقاله شهر بيشتغل على مدربين هناك مدرسة ألمانية وبرتغالية ومرشحين من أمريكا اللاتينية، لكن الأهلى يفضل المدرسة الأوروبية."