شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير كوريا تحضر مبكرا فى ملعب سول قبل ودية مصر وكوريا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضرت بعض جماهير كوريا الجنوبية مبكرا إلى ملعب سول لحضور مباراة منتخبهم أمام المنتخب الوطنى المصرى، فى المباراة الودية التى تقام فى إطار استعداد الفراعنة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية واستعدادا الجانب الكورى لكأس العالم 2022 بقطر.

يسود طقس معتدل فى دولة كوريا الجنوبية قبل مواجهتهم الودية المرتقبة مع المنتخب الوطنى، بعد قليل، فى إطار استعدادات كوريا لكأس العالم المقرر إقامتها بقطر.

درجة الحرارة بكوريا اليوم 28 درجة مئوية ويتوقع أن يسود جو معتدل أثناء المباراة ومن الجائز هطول الأمطار فى أى وقت.

يخوض المنتخب الوطنى فى تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت كوريا الجنوبية، المباراة الودية المنتظرة بين الفراعنة بقيادة إيهاب جلال المدير الفنى للفراعنة، ومنتخب كوريا الجنوبية والملقب بـ"النمور الحمراء"، فى مباراة ودية ذات طابع رسمى، يستضيفها استاد سول.

وعلى مدار الأيام الماضية حظيت مباراة مصر وكوريا الجنوبية الودية، باهتمام كبير، سواء من الجانب الكورى الذى يستعد لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2022 فى قطر، أو المنتخب الوطنى الذى يبحث عن استعادة كبريائه بعد الهزيمة المفاجئة التى تلقاها من منتخب إثيوبيا فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم كوت ديفوار 2023.

ويعد التشكيل الأقرب للفراعنة اليوم يضم كلا من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ومحمود الونش وياسر إبراهيم وعمر جابر وعمر كمال فى الدفاع، وعمرو السولية ومهند لاشين وأفشة فى الوسط، وأحمد سيد زيزو وأحمد رفعت ومصطفى محمد فى الهجوم.