شكرا لقرائتكم خبر عن ألعاب القوى: الأمطار سبب تراجع المنتخب فى بطولة أفريقيا بموريشيوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيف شاهين رئيس اتحاد ألعاب القوى أن تراجع نتائج المنتخب فى البطولة الأفريقية التى أقيمت بموريشيوس يرجع إلى سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة، التى واجهتها البعثة هناك.

وأضاف شاهين أن المركز الذى حققه المنتخب هناك غير مرضى لطموحات وأهداف مجلس الإدارة، خاصة أن هناك دورة بحر متوسط وبطولة عالم أيضا.

حققت البعثة المصرية لألعاب القوى 5 ميداليات بمنافسات البطولة الأفريقية التى تقام بموريشيوس، ليتواجد المنتخب فى المركز العشرين فى ترتيب الدول المشاركة فى البطولة، مقابل تصدر الجزائر لميداليات وترتيب الدول العربية برصيد 9 ميداليات من بينها 5 ذهبيات.

الميداليات مقسمة إلى فضية و4 برونزيات، وتحققت عن طريق كل من إيهاب عبد الرحمن فضية رمى الرمح، وعلاء العشرى حقق برونزية المطرقة، ومحمد مجدى برونزية دفع الجلة، وإسراء عويس برونزية الوثب الطويل، بالإضافة إلى برونزية روان أيمن فى المطرقة.