شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف ما قدمه مدافع الدراويش باهر المحمدي تحت قيادة إيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يحل منتخب مصر الأول ضيفًا على نظيره الكوري الجنوبي فى تمام الساعة الواحدة ظهر الثلاثاء، فى المباراة الودية التى تقام على ملعب سيول.

وتعتبر هذه المباراة هي الثالثة لإيهاب جلال كمدير فني لمنتخب مصر الذى جاء خلفًا للبرتغالي كارلوس كيروش، بعد فشل وصول المنتخب المصري إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

ويتواجد باهر المحمدي، مدافع الفريق الأول للنادي الإسماعيلي، ضمن بعثة المنتخب بعد انضمامه إلى قائمة الفراعنة قبل مواجهته الماضية ضد المنتخب الإثيوبي فى التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار 2023.

ولعب مدافع الإسماعيلي تحت قيادة "إيهاب جلال" عندما كان يتولي الأخير القيادة الفنية للدراويش فى الموسم الماضي، 13 مباراة بواقع "975 دقيقة".

وفى حالة مشاركة "المحمدي" فى المباراة المقبلة سيصبح اللاعب رقم 18 فى تاريخ الإسماعيلي الذي يلعب بقميص منتخب مصر ضد المنتخب الكوري، وذلك على النحو التالي:

* يوم 16 أكتوبر 64 .. شارك شحته وميمي درويش فى فوز منتخب مصر 10 / صفر خلال دورة الألعاب الأولمبية

* يوم 10 يونيه 87 .. شارك عماد سليمان فى تعادل منتخب مصر صفر / صفر وديًا

* يوم 8 يناير 88 .. شارك عماد سليمان فى تعادل منتخب مصر 1 / 1 قبل أن يخسر بركلات الترجيح 3 / 4 فى بطولة افروآسيوية

* يوم 7 يونيه 91 .. شارك محمد فكري الصغير فى تعادل منتخب مصر صفر / صفر وديًا

* يوم 16 يونيه 91 .. شارك محمد فكري الصغير وفوزي جمال فى خسارة منتخب مصر صفر / 2 وديًا

* يوم 19 يونيه 93 .. سجل ياسر عزت هدفين بمشاركة بشير عبد الصمد وفوزي جمال فى فوز منتخب مصر 2 / 1 وديًا

* يوم 28 يونيه 93 .. شارك بشير عبد الصمد وفوزي جمال وياسر عزت فى فوز منتخب مصر 1 / صفر وديًا

* يوم 25 مارس 96 .. شارك فوزي جمال وأحمد حسن فى تعادل منتخب مصر 1 / 1 وديًا

* يوم 12 يونيه 97 .. شارك محمد صلاح أبو جريشة فى خسارة منتخب مصر 1 / 3 وديًا

* يوم 27 يناير 98 .. شارك أحمد حسن فى خسارة منتخب مصر صفر / 2 وديًا

* يوم 31 يناير 98 .. شارك أحمد حسن فى تعادل منتخب مصر 1 / 1 وديًا

* يوم 15 يونيو 99 .. شارك خالد بيبو فى تعادل منتخب مصر صفر / صفر وديًا

* يوم 9 يونيو 2000 .. شارك محمد بركات ومحمد حمص فى خسارة منتخب مصر صفر / 1 وديًا

* يوم 26 أبريل 2001 .. شارك إسلام الشاطر ورضا سيكا وسيد معوض ومحمد بركات ومحمد حمص ومحمد صلاح أبو جريشة فى خسارة منتخب مصر 1 / 2 وديًا

* يوم 4 فبراير 2005 .. شارك حسني عبد ربه وأحمد فتحي فى فوز منتخب مصر 1 / صفر وديًا