شكرا لقرائتكم خبر عن الجماهير ترتدى قميص ليفربول قبل لقاء كوريا الجنوبية والمنتخب الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتدت بعض الجماهير المتواجدة بكوريا قميص ليفربول الذى يلعب له نجم الكرة المصرية محمد صلاح هداف الدورى الإنجليزى.

وكانت الجماهير الكورية تمنى النفس بتواجد مو صلاح على رأس البعثة المصرية المتواجدة بالعاصمة الكورية سول من أجل رؤيته والتقاط بعض الصور معه.

وقال خالد عبد الرحمن، سفير مصر في كوريا الجنوبية، إن المنتخب الوطني يعيش أجواء جيدة ومعنوياته مرتفعة لمواجهة كوريا.

وأضاف السفير، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك كوريين اشتروا تى شيرتات وأعلام منتخب مصر لدعم الفراعنة أمام منتخب بلادهم.

وتابع السفير المصرى فى كوريا الجنوبية: "تحدثت مع إيهاب جلال ولديه تركيز كبير للفوز بالمباراة وتقديم كرة قدم جميلة".

واستطرد: "كوريا اختارت مصر؛ لأنها مدرسة كروية تشبه غانا التى تقع معها فى مجموعة المونديال".

واختتم سفير مصر فى كوريا الجنوبية، قائلا: محمد صلاح سفير للكرة المصرية، والجماهير كانت تنتظره لمتابعة مباراة كورية مصرية بنكهة إنجليزية بين صلاح وسون.