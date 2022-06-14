شكرا لقرائتكم خبر عن درجة الحرارة بكوريا الجنوبية قبل مواجهة المنتخب الوطنى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسود طقس معتدل فى دولة كوريا الجنوبية قبل مواجهتهم الودية المرتقبة مع المنتخب الوطنى، بعد قليل، فى إطار استعدادات كوريا لكأس العالم المقرر إقامتها بقطر.

درجة الحرارة بكوريا اليوم 28 درجة مئوية ويتوقع أن يسود جو معتدل أثناء المباراة ومن الجائز هطول الأمطار فى أى وقت.



درجة الحرارة

وشهد أمس الاثنين، تساقط بعض الأمطار على كوريا الجنوبية وذلك خلال المران الأساسى الذى خاضه المنتخب الوطنى استعداداً لمواجهة كوريا، وكشف مراسل أون تايم سبورت المرافق لبعثة الفراعنة، عبر برنامج "أخبار أون تايم" تفاصيل درجات الحرارة قبل اللقاء الودى المرتقب.

ولبى مسئولو اتحاد الكرة ومنتخب مصر دعوة سفارة مصر بكوريا الجنوبية بإقامة مأدبة غذاء لبعثة المنتخب الأول لكرة القدم بقيادة إيهاب جلال على هامش المباراة الودية التي تجمع منتخب مصر و كوريا الجنوبية.

وقام خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة منتخب مصر في كوريا يرافقه محمد بركات عضو المجلس بإهداء درع الاتحاد إلى سفير مصر بكوريا .

ووجه خالد الدرندلي الشكر إلى سفارة مصر بكوريا على حسن الاستقبال وتسهيل مهمة بعثة منتخب مصر منذ قدومها إلى كوريا، كما رحب سفير مصر بكوريا الجنوبية خالد عبد الرحمن، ببعثة المنتخب والتأكيد على اهتمام الجانب الكوري باللقاء، ونفاد التذاكر الخاصة بالمباراة بالكامل.