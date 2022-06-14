شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. فريال أشرف نموذج مشرف للرياضة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تثبت يوما بعد يوما البطلة الأولمبية للكاراتيه فريال أشرف أنها نموذج ومثال مشرف يحتذى به فى عالم الرياضة النسائية المصرية.

وواصلت فريال أشرف إنجازاتها، فى ظل تعيينها مؤخرا كأحد سفراء المبادرة الدولية للأمم المتحدة فى مصر "شباب بلد"، برفقة بطل العالم للاسكواش على فرج.

واحتفل ممثلو الأمم المتحدة بمكتب يونيسف في مصر بتعيين أحدث سفراء المبادرة الدولية للأمم المتحدة في مصر "شباب بلد"، البطلة الأوليمبية وصاحبة الميدالية الأوليمبة الذهبية في الكاراتيه "فريال أشرف" وبطل العالم للاسكواش "علي فرج".

تمثل المبادرة العالمية للأمم المتحدة Generation Unlimited في مصر "شباب بلد" أول شراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والشباب (PPYP) بهدف تنمية مهارات جميع الشباب في مصر بين 10 و24 عامًا، والبالغ عددهم 28 مليون شاب وفتاة، وتزويدهم بفرص التوظيف وريادة الأعمال وتعزيز دورهم الاجتماعي الإيجابي بحلول عام 2030.

وكان قد تم إطلاق مبادرة "شباب بلد" بنجاح، أثناء منتدى شباب العالم الذي عقد في شرم الشيخ في يناير الماضي تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتعتبر فريال أشرف أبرز لاعبات مصر فى لعبة الكاراتيه، وهى صاحبة الذهبية الوحيدة لمصر فى أولمبياد طوكيو الأخيرة، والأولى منذ ذهبية كرم جابر فى دورة بكين 2004.

فريال أشرف عبد العزيز من مواليد 16 فبراير 1999، هى لاعبة كاراتيه مصرية هى أول لاعبة مصرية تفوز بالميدالية الذهبية فى الألعاب الأولمبية، وولدت فريال 16 فبراير 1999، وهى الابنة الوحيدة لأسرتها ولديها شقيقين.

بدأت فريال رياضة الكاراتيه فى الثامنة من عمرها، وإلى جانب الكاراتيه تهوى فريال الرسم والقراءة، وتدرس الصيدلة بالجامعة البريطانية بالقاهرة.

فى عام 2017، حصلت فريال أشرف على برونزية الدورى العالمى للكاراتيه فى وزن 68 فى المغرب، وتعتبر أول مصرية تفوز ببرونزية الدورى العالمى للكاراتيه، وفى عام 2018 حصلت فريال على فضية الدورى العالمى للكاراتيه فى الصين، وحصلت على برونزية بطولة أفريقيا للكاراتيه فى رواندا.

أما فى عام 2019، مثلت مصر فى الألعاب الأفريقية 2019 التى أقيمت فى الرباط بالمغرب وفازت بالميدالية الفضية فى الكوميتيه للسيدات 68 كجم، وحصلت على الميدالية الذهبية فى بطولة العالم لناشئى الكاراتيه فى سانتياغو فى تشيلى فى عام 2019، بعد فوزها فى المباراة النهائية على لاعبة الروسية فيكتوريا إيسافا بنتيجة 2-0.

كما حصلت على ذهبية بطولة الدورى العالمى للكاراتيه فى دبى فى عام 2019، بعد فوزها على لاعبة أذربيجان فى نهائى البطولة، وفى عام 2020، حصلت على ذهبية البطولة الأفريقية، وحصدت على فضية بطولة الدورى العالمى الكاراتيه فى فرنسا، بعد خسارتها من الأذربيجانية أرينا.

ويرصد الخليج 365 لقطات للبطلة المشرفة فريال أشرف فى الصور التالية:



فيال اشرف 2



فريال ووالدتها



فريال ووسام الجمهورية



فى احد البطولات