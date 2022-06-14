شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة دورى محترفى اليد برأس البر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام، اليوم الثلاثاء، قرعة بطولة دورى المحترفين لكرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023 برأس البر على هامش المؤتمر السنوى المنعقد هناك.

الأندية المشاركة فى المنافسة هم كل من الزمالك و الأهلي و سبورتنج و طلائع الجيش و البنك الأهلي و سموحة و هليوبوليس و الطيران و الجزيرة والأوليمبي و الشمس و الزهور و المعادي و جزيره الورد و القناة و دلفي و العبور.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد بدء انطلاق مسابقة دورى المحترفين للموسم المحلى الجديد 2022 / 2023 يوم 16 سبتمبر المقبل، خلال المؤتمر السنوى للاتحاد.

وتم الإعلان عن انطلاق كأس مصر يوم 30 أكتوبر المقبل، بينما يقام السوبر المصرى يوم 10 سبتمبر المقبل، والذى يسعى الاتحاد لإقامته فى الإمارات.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد مؤخراً لوحة شرف الفرق الفائزة بمنافسات موسم 2021 / 2022 على صعيد المحترفين والسيدات والمرتبط وغير المرتبط والدرجة الأولى.

وتوج الزمالك بلقب دورى محترفين الرجال، وسبورتنج بدورى مرتبط 2002، بينما توج الزمالك بمرتبط 2004.

أما جزيرة الورد فحصل على لقب الدورى الممتاز للرجال ومدينة مصر على دورى المرتبط بالممتاز 2002، وشبان أسيوطت دورى الدرجة الأولى رجال.

أما مركز شباب بيلا حصل على دورى غير المرتبط 2002 و مصر للبترول دورى غير المرتبط 2004

بينما حصل سموحة على دورى 2006 ناشئين والأهلى على 2008 ناشئين والزمالك على كأس الإتحاد للمحترفين وسبورتنج كأس مصر.

فيما توج البنك الأهلى بكأس مصر 2002 و الأهلى بكأس مصر 2004 شباب و وسموحة أ بكأس مصر 2006 ناشئين و الشمس بدورى عمومى السيدات و سموحة بكأس الأتحاد عمومى سيدات و سبورتنج دورى 2002 أنسات و سموحة دورى 2004 ناشئات و سبورتنج كأس مصر عمومى سيدات .