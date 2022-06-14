شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يقود هجوم الفراعنة فى التشكيل المتوقع لمصر أمام كوريا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض المنتخب الوطنى فى تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت كوريا الجنوبية، المباراة الودية المنتظرة بين الفراعنة بقيادة إيهاب جلال المدير الفنى للفراعنة، ومنتخب كوريا الجنوبية والملقب بـ"النمور الحمراء"، فى مباراة ودية ذات طابع رسمى، يستضيفها استاد سول.

وعلى مدار الأيام الماضية حظيت مباراة مصر وكوريا الجنوبية الودية، باهتمام كبير، سواء من الجانب الكورى الذى يستعد لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2022 فى قطر، أو المنتخب الوطنى الذى يبحث عن استعادة كبريائه بعد الهزيمة المفاجئة التى تلقاها من منتخب إثيوبيا فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم كوت ديفوار 2023.

ويعد التشكيل الأقرب للفراعنة اليوم يضم كلا من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ومحمود الونش وياسر إبراهيم وعمر جابر وعمر كمال فى الدفاع، وعمرو السولية ومهند لاشين وأفشة فى الوسط، وأحمد سيد زيزو وأحمد رفعت ومصطفى محمد فى الهجوم.

فى المقابل يخوض منتخب كوريا الجنوبية المباراة بالقوة الضاربة وعلى رأس لاعبيه النجم هيونج مين سون، ولعب المنتخب الكوري 3 مباريات ودية خلال التوقف الجارى، خسر في الأولى أمام البرازيل بنتيجة 1-5 يوم 2 يونيو، وفاز على منتخب تشيلي بنتيجة 2-0 يوم الإثنين الماضي.. فيما تعادل مع منتخب باراجواي بهدفين لكل فريق.