شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يقود هجوم الفراعنة فى التشكيل المتوقع لمصر أمام كوريا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر
وعلى مدار الأيام الماضية حظيت مباراة مصر وكوريا الجنوبية الودية، باهتمام كبير، سواء من الجانب الكورى الذى يستعد لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2022 فى قطر، أو المنتخب الوطنى الذى يبحث عن استعادة كبريائه بعد الهزيمة المفاجئة التى تلقاها من منتخب إثيوبيا فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم كوت ديفوار 2023.
ويعد التشكيل الأقرب للفراعنة اليوم يضم كلا من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ومحمود الونش وياسر إبراهيم وعمر جابر وعمر كمال فى الدفاع، وعمرو السولية ومهند لاشين وأفشة فى الوسط، وأحمد سيد زيزو وأحمد رفعت ومصطفى محمد فى الهجوم.
فى المقابل يخوض منتخب كوريا الجنوبية المباراة بالقوة الضاربة وعلى رأس لاعبيه النجم هيونج مين سون، ولعب المنتخب الكوري 3 مباريات ودية خلال التوقف الجارى، خسر في الأولى أمام البرازيل بنتيجة 1-5 يوم 2 يونيو، وفاز على منتخب تشيلي بنتيجة 2-0 يوم الإثنين الماضي.. فيما تعادل مع منتخب باراجواي بهدفين لكل فريق.
يدخل الجهاز الفني للفراعنة بقيادة إيهاب جلال، مباراة اليوم ولديه أكثر من دافع لتقديم مباراة قوية ونتيجة إيجابية، حيث يرغب اللاعبون والجهاز الفنى في مصالحة الجماهير الغاضبة عقب مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا 2023 والهزيمة بهدفين نظيفين، بجانب الدفاع عن سمعة وكبرياء الكرة المصرية فضلا عن الرد على الانتقادات التي طالت اللاعبين والجهاز الفني طوال الساعات الماضية.