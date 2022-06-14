شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال إيهاب جلال عن ودية المنتخب أمام كوريا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحظى مباراة مصر وكوريا الجنوبية الودية المقرر لها الواحدة ظهر اليوم بأهمية كبرى لدى الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة إيهاب جلال، خاصة أنها أول مباراة للمنتخب عقب الخسارة من إثيوبيا بهدفين نظيفين فى تصفيات أمم أفريقيا، بخلاف قوة المنافس والذى يستعد لخوض مباريات كأس العالم 2022 بقطر.

تصريحات إيهاب جلال، المدير الفنى للمنتخب، قبل المباراة كشفت عن مدى أهمية المواجهة لدى الجهاز، حيث أكد جلال أنها ستكون مفيدة للمنتخبين ما جعله يوافق على العرض الذى تقدمت به إحدى الشركات لمواجهة كوريا خلال فترة التوقف الدولى، خاصة أنه منتخب قوى ويستعد لكأس العالم 2022.

وأضاف جلال أنه يتطلع لتقديم مباراة جيدة تستمتع بها الجماهير فى البلدين، وتليق باسم المنتخبين الذين ترتبطهما علاقات جيدة، مؤكدا أنه سيحاول استحضار الروح التى تناسب هذه المباراة من أجل الظهور بمستوى متميز.

وحول إمكانيات المنتخب الكورى قال إنه مميز ويضم لاعبين مميزين يلعبون فى أندية كبيرة على رأسهم سون نجم توتنهام، ويملك لاعبين عندهم سرعات كبيرة فى صفوف المنتخب الكورى الذى يتميز بالتنظيم الجيد داخل الملعب.

وقال مدرب منتخب مصر، إنه تابع مباريات المنتخب الكوري الثلاثة خلال فترة التوقف الدولي وكانت مميزة بالرغم من خسارته من البرازيل، إلا أنه قدم أداء جيدا للغاية يؤكد أنه منتخب كبير وقادر على تقديم نفسه بصورة جيدة في كأس العالم بقطر، خاصة أنه خاض 4 مباريات في 14 يوما ما يعني أنه منتخب له شأن كبير على الساحة الكروية.

وعن الغيابات التي يعاني منها منتخب مصر قال إيهاب جلال خلال المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة، إنه بالفعل هناك غيابات في صفوف الفراعنة لكن هناك لاعبين كبار متواجدين في صفوف الفريق يتقدمهم عمرو السولية الذى شارك بقوة في المباريات الكبيرة، مؤكدا أنه سيحاول اللعب بطريقة تناسب إمكانيات اللاعبين المتواجدين وتقديم أداء جيد أمام الفريق الكوري المنظم.

موعد مباراة مصر وكوريا الجنوبية اليوم

تقام مباراة مصر وكوريا الجنوبية في الواحدة ظهر اليوم على استاد كأس العالم سول في إطار استعدادات الأخير لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كوريا

التشكيل الأقرب للفراعنة اليوم يضم كلا من: محمد الشناوى في حراسة المرمى، ومحمود الونش وياسر إبراهيم وعمر جابر وعمر كمال في الدفاع، وعمرو السولية ومهند لاشين وافشة في الوسط، وأحمد سيد زيزو و أحمد رفعت و مصطفى محمد في الهجوم.

فى المقابل، يخوض منتخب كوريا الجنوبية المباراة بالقوة الضاربة وعلى رأس لاعبيه النجم هيونج مين سون، ولعب المنتخب الكوري 3 مباريات ودية خلال التوقف الجارى، خسر في الأولى أمام البرازيل بنتيجة 1-5 يوم 2 يونيو، وفاز على منتخب تشيلي بنتيجة 2-0 يوم الاثنين الماضي، فيما تعادل مع منتخب باراجواي بهدفين لكل فريق.