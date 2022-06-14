شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يجمع متعلقاته من الأهلى بعد فسخ العقد لمغادرة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جمع بيتسو موسيمانى المدير الفنى السابق للأهلى متعلقاته من النادى مساء أمس الاثنين، قبل مغادرته القاهرة خلال الساعات المقبلة بعد انتهاء علاقته بالقلعة الحمراء.

وتواجد موسيماني في الأهلي في ساعة متأخرة من مساء أمس من أجل الحصول على متعلقاته والرحيل عن النادى.

وعقد موسيماني اجتماعاً ظهر أمس مع مسئولى النادى أبلغهم خلاله بعدم قدرته على الاستمرار فى القلعة الحمراء لتنهى علاقته بالنادى.

وتولّى موسيمانى تدريب الأهلي في أكتوبر عام 2020، وقاد الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا مرتين وكأس مصر وبرونزية كأس العالم للأندية مرتين.

ووجهت إدارة النادي الأهلي الشكر لـ بيتسو موسيماني بعد فسخ التعاقد بالتراضي، وفى ضوء احترام متبادل بين الطرفين.

وجاء فى بيان النادى الأهلى أن محمود الخطيب رئيس النادي كان قد اجتمع مع شركة الأهلي لكرة القدم برئاسة ياسين منصور، وبحضور حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي، ولجنة التخطيط، لمناقشة موقف بيتسو موسيماني، وبإجماع الآراء تم الاتفاق على التمسك باستمراره في مهمته حرصًا على استقرار الفريق، ونظرًا لما حققه من نجاحات مع الفريق، لكن موسيماني خلال الاجتماع الذي جرى معه طلب عدم الاستمرار، وأنه يريد الاكتفاء بالفترة الماضية..وبعد مناقشة الموقف كاملًا وبالإجماع، تم احترام رغبة بيتسو موسيماني.. وتوجيه الشكر له وعلى كل ما قدمه للنادي، وجرى فسخ التعاقد في أجواء ودية بين الطرفين.