شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف كواليس فسخ تعاقد موسيمانى ويؤكد: الأهلى يجهز حفلا لوداع المدرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شويبر كواليس فسخ تعاقد النادى الأهلى مع مدربه بيتسو موسيمانى، والذى تم بالأمس بين الطرفين بالتراضى، قائلا عبر برنامجه الإذاعى "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: موسيمانى أبلغ الأهلى بسبب غيابه بالأمس عن التدريبات بسبب شعوره بالتعب، وكان بدأ يتعب فعلاً بسبب الضغط العصبى فى الفترة الماضية، كنا نسمع أن لديه عروضا فى قطر وليس لدى خبر مؤكد، لكن علمت أن أحد الأًصدقاء الإعلاميين قال إن موسيمانى سيحلل مباريات كأس العالم ويقود أحد الأكاديميات بقطر، ولكن موسيمانى مشغول بالملعب أكثر.

وأضاف: الأهلى كان زعلان أن موسيماني غير متواجد في الفترة الماضية، خاصة أن دورة المدربين في المغرب لم تكن على المستوى الكبير، والثقة اهتزت وبدأ الناس داخل المجلس يتكلمون، الأهلى عنده أزمة مادية مثل جميع الأندية ومع ذلك قال لموسيمانى متحملش هم الشرط الجزائى وخلال الاجتماع بالزوم لم يستغرق الأمر ساعة إلا ربع تقريباً وموسيمانى كان هادئاً جداً.

وواصل: الأهلى فوجئ أن موسيمانى يطلب الرحيل والقرار قوبل باستحسان وموسيمانى قال مش عايز شرط جزائى والأهلى يجهز حفلاً لوداع المدرب.

وأكمل: كان هناك اجتماع للمكتب التنفيذى للأهلى بالصدفة وتمت الموافقة على طلب موسيمانى بالرحيل، والنادى كان طلب بعض التطوير والتعديل على الجهاز الفنى، لكن موسيمانى قال لهم أنا همشى أنا وجهازى الفنى بالكامل.

وعن المرشحين لخلافة موسيمانى قال شوبير: موسيماني كان ذكياً في خطاب وداعه للأهلي، والأهلي بقاله شهر بيشتغل على مدربين هناك مدرسة ألمانية وبرتغالية ومرشحين من أمريكا اللاتينية، لكن الأهلى يفضل المدرسة الأوروبية.