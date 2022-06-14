شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يهنئ ياسر حمد لاعب الفريق بعد مشاركته فى تأهل فلسطين لكأس آسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث الحساب الرسمى للنادى المصرى عبر فيس بوك، رسالة تهنئة إلى مدافعه الفلسطينى ياسر حمد، والذى شارك فى تأهل منتخب بلاده إلى نهائيات كأس آسيا بعد حصد 3 انتصارات متتالية في التصفيات.

ونشر حساب المصري صوراً لمنتخب فلسطين وعلق: نجمنا الدولي الفلسطيني، ياسر حمد يشارك أساسًيا في فوز منتخب فلسطين على نظيره منتخب الفلبين برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما صباح اليوم بالعاصمة المنغولية أولان باتور، ليصعد منتخب فلسطين الملقب بالفدائيين إلى نهائيات كأس آسيا 2023 للمرة الثالثة فى تاريخه، بعد أن تصدر مجموعته التى تضم إلى جواره منتخبات الفلبين واليمن ومنغوليا، محققًا العلامة الكاملة بعد الفوز بمبارياته الثلاث، محرزًا عشرة أهداف، ومحافظًا على نظافة شباكه.



منتخب فلسطين

ويستأنف اليوم الثلاثاء، فريق المصري بقيادة حسام حسن، تدريباته استعدادا لمواجهة الجونة، وكان حسام حسن قد منح اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة عقب مواجهة المنصورة في كأس مصر، والتي انتهت بفوز المصري بهدفين لهدف ضمن مباريات دور الـ32.

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، قد قررت تعديل موعد مباراة المصري والجونة بالجولة الثانية والعشرين من الدوري لتقام في تمام الساعة السابعة مساء يوم السبت المقبل الموافق الثامن عشر من يونيو الجاري، بدلًا من موعدها المحدد سلفًا في الرابعة والنصف عصر اليوم ذاته.

وكان النادي المصري قد أعلن عن جهازه الفني الجديد بقيادة حسام حسن قبل ساعات قليلة من مواجهة المنصورة، وذلك بسبب ارتباط النادي بعقد آخر مع التونسي معين الشعباني مدرب الفريق السابق.