شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: نتيجة لقاء كوريا الجنوبية تحسم مصير إيهاب جلال مع المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن نتيجة مباراة مصر وكوريا الجنوبية الودية، والتى تقام فى الواحدة ظهر اليوم على استاد سول، ستحدد مصير إيهاب جلال مدرب المنتخب الوطنى فى الفترة المقبلة.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: لو إيهاب جلال أدى اليوم مباراة جيدة أعتقد إنه بنسبة مائة فى المائة سيستمر مع المنتخب، فريق كوريا لديهم لاعبين مميزين ولدينا غيابات كثيرة لكن لدينا ما هو أهم وهو سمعة الكرة المصرية.

وأضاف: أتمنى أن نعيد ترتيب أوراقنا من أول وجديد، ونترك صراع اتحاد الكرة والجوابات على جانب، عودة الشناوى تعطى ثقة لكن ينقصنا الكثير فى باقى الخطوط خاصة خط الهجوم.

ويخوض منتخب مصر فى الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت كوريا الجنوبية، مباراة ودية أمام منتخب كوريا الجنوبية على استاد كأس العالم سول، فى إطار استعدادات الأخير لبطولة كأس العالم 2022 فى قطر.

يدخل منتخب مصر مباراة اليوم ولديه أكثر من دافع لتقديم مباراة قوية ونتيجة إيجابية، حيث يرغب اللاعبون والجهاز الفنى بقيادة ايهاب جلال فى مصالحة الجماهير الغاضبة عقب مباراة مصر وإثيوبيا فى تصفيات أمم أفريقيا 2023 والهزيمة بهدفين نظيفين، بجانب الدفاع عن سمعة وكبرياء الكرة المصرية فضلا عن الرد على الانتقادات التي طالت اللاعبين والجهاز الفني طوال الساعات الماضية.

واكتست مباراة اليوم بالطابع الرسمى فى ظل رغبة الفريقين فى تحقيق الفوز، فمنتخب مصر لديه رغبة قوية فى تقديم عرض كبير وفى المقابل فالمنتخب الكورى الجنوبى لن يفرط فى الفوز لتوصيل رسالة إلى جمهوره بأنه جاهز لكأس العالم في نوفمبر المقبل، بجانب حضور 70 ألف مشجع تقريبا للمباراة ما يعكس الاهتمام الكبير بالمباراة.