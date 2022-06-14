شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض تخفيض غرامة كهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفضت إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور طلب محامى محمود كهربا لاعب الأهلى بتخفيض قيمة الغرامة الموقعة على اللاعب والبالغة 2 مليون دولار.

وقضت المحكمة الرياضة (كاس) بتغريم كهربا مليونى دولار، إضافة إلى 5% فوائد على المبلغ اعتباراً من 20 يونيو 2019 حتى تاريخ السداد الكامل لمبلغ الغرامة.

وتواصل محامى محمود كهربا مع المستشار القانونى لنادى الزمالك وطلب تخفيض قيمة الغرامة، إلا أن إدارة الزمالك رفضت طلب كهربا، كما رفضت طلبت جدولة المبلغ وتمسكت إدارة النادى بكل بنود الغرامة بما فيها الفوائد.

فى سياق مختلف تلقى مسئولو الزمالك ضربة قوية فى ملف المفاوضات مع النيجيرى جون إيبوكا، مهاجم إنبى، والذى كان أحد أهم أهداف الزمالك فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم خط الهجوم فى الموسم المقبل.

وكشف مصدر داخل الزمالك أن وكيل المهاجم النيجيرى طلب تأجيل المفاوضات بعد دخول نادى سعودى فى مفاوضات قوية مع اللاعب، ما جعل إيبوكا يرحب بالعرض السعودى، خاصة أنه أقوى من الناحية المالية بخلاف قيمة الصفقة التى سيحصل عليها إنبى من النادى السعودى ستجعله العرض الأقوى.

من ناحية أخرى ينتظر مسئولو نادى الزمالك تحديد طارق حامد، لاعب وسط فريق الكرة الأول، موعد عودته من رحلة العلاج فى إسبانيا لعقد جلسة مع اللاعب لتحديد مصيره النهائي مع الفريق، خاصة أن تعاقده ينتهى بنهاية الموسم الجارى، ما يمنحه أحقية التوقيع لأى نادٍ فى الوقت الحالي، وأكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، أن اللاعب سافر إلى إسبانيا بعد الحصول على إذن من الإدارة، لافتًا إلى أنه ينتظر عودة اللاعب من أجل عقد جلسة معه وتحديد مصيره.

ويستمر طارق حامد فى خوض رحلة التأهيل بإسبانيا من إصابة فى الرباط الصليبى الخلفى، ولم يحدد اللاعب موعد عودته إلى القاهرة حتى الآن، كما تأكد غياب طارق حامد عن صفوف فريقه فى مواجهة الأهلي بقمة الدوري، والمقرر لها 19 يونيو، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث حذره الطبيب المعالج من العودة للملاعب فى الوقت الحالى.