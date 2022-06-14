شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستغل الاتفاقات التبادلية لحسم صفقة مهاجم فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحاول مسئولو النادي الأهلي استغلال الصفقات التبادلية في حسم صفقة التعاقد مع أحمد عاطف، مهاجم فيوتشر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما دخل اللاعب حسابات مسئولي القلعة الحمراء ونال إعجاب لجنة التخطيط ومسئولي شركة الكرة بالنادي، باعتباره من أبرز المهاجمين في الدوري المصري خلال الموسم الحالي.

ويعول مسئولو النادي الأهلي على حيلة الصفقات التبادلية من خلال منح فيوتشر بعض اللاعبين الذين لن يكون لهم دور مع الفريق الأحمر في الموسم المقبل نظير إقناعهم بالتخلي عن خدمات أحمد عاطف، حيث بات هناك أكثر من لاعب مرشح للخروج إلى الإعارة من الأهلي مثل صلاح محسن وحسام حسن ومحمود وحيد ومحمد محمود.

تأتي رغبة مسئولي الأهلي في التنازل عن بعض لاعبيه لفيوتشر مقابل إقناعهم بالتخلي عن خدمات أحمد عاطف، باعتباره من أهم أهداف مسئولي القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي، خاصة مع تمسك مسئولي نادي فيوتشر بكل لاعبيه باعتبار أنه ينافس على التواجد بالمربع الذهبي للدوري المصري ومن ثم المشاركة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية بالموسم المقبل.