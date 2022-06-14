شكرا لقرائتكم خبر عن نورا حلمى تحصد 3 فضيات لمصر فى بطولة العالم للأثقال بالمكسيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت الرباعة نورا حلمى لاعبة منتخب شباب الأثقال بـ3 ميداليات فضية فى بطولة العالم بالمكسيك فى الخطف والنتر والمجموع، بينما تخوض اليوم الثلاثاء اللاعبة ميرنا محمد منافسات وزن 55 كجم أيضا ببطولة العالم للشباب لرفع الأثقال المقامة بالمكسيك.

بينما تخوض اللاعبة حنين أحمد منافسات وزن 59 كجم اليوم أيضا، وحصلت الرباعة حبيبة سعد على المركز الخامس فى منافسات ميزان 45 كجم.

ونجحت حبيبة أصغر لاعبة فى البطولة فى تحقيق مركز متقدم بعد منافسة شرسة مع أبطال العالم، منتخب مصر يشارك فى بطولة العالم بالمكسيك بـ12 لاعبا ولاعبة.

من ناحية أخرى يشارك 5 لاعبين على صعيد الرجال من مصر فى منافسات رفع الأثقال بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، المحدد لها الفترة من 25 يونيو الجارى حتى 5 يوليو المقبل.

وتضم قائمة اللاعبين الرجال كلا من أحمد عبد الغنى وأحمد عاشور وأحمد عبد العزيز وكريم كحلة وأحمد عماد، بينما يشارك على صعيد السيدات، نعمة سعيد وبسمة عماد وروفيد فتحى، فى غياب سارة سمير فى ظل إلغاء ميزان 81 كجم.