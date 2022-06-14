شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يقترب من تدريب الدحيل القطرى مقابل 10 ملايين دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب الجنوب أفريقى بيستو موسيمانى، المدير الفنى السابق للأهلى، من تدريب الدحيل القطرى مقابل 3 ملايين دولار فى الموسم الواحد.

وفسخ الأهلى عقده مع موسيمانى، أمس الاثنين، بالتراضى لتنتهى رحلة المدرب الجنوب أفريقى مع القلعة الحمراء.

وقال مصدر مُقرّب من موسيمانى إن الأخير اتفق بشكل شبه نهائى مع نادى الدحيل القطرى، الذى يضم نجم الزمالك السابق فرجانى ساسى على تدريبه خلال الفترة المقبلة لمدة ثلاثة مواسم مقابل ما يقرب من 10 ملايين دولار بواقع 3 ملايين فى الموسم الأول و7 ملايين فى الموسمين الأخيرين.

وتولّى موسيمانى تدريب الأهلي فى أكتوبر عام 2020، وقاد الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا مرتين وكأس مصر وبرونزية كأس العالم للأندية مرتين.

ووجهت إدارة النادي الأهلي الشكر لـ بيتسو موسيماني بعد فسخ التعاقد بالتراضي، وفى ضوء احترام متبادل بين الطرفين.

وجاء فى بيان النادى الأهلى أن محمود الخطيب رئيس النادي كان قد اجتمع مع شركة الأهلي لكرة القدم برئاسة ياسين منصور، وبحضور حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي، ولجنة التخطيط، لمناقشة موقف بيتسو موسيماني، وبإجماع الآراء تم الاتفاق على التمسك باستمراره في مهمته حرصًا على استقرار الفريق، ونظرًا لما حققه من نجاحات مع الفريق، لكن موسيماني خلال الاجتماع الذي جرى معه طلب عدم الاستمرار، وأنه يريد الاكتفاء بالفترة الماضية.. وبعد مناقشة الموقف كاملًا وبالإجماع، تم احترام رغبة بيتسو موسيماني.. وتوجيه الشكر له وعلى كل ما قدمه للنادي، وجرى فسخ التعاقد في أجواء ودية بين الطرفين.