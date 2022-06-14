شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق دورى المحترفين للاسكواش بنادى الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق، اليوم الثلاثاء، منافسات مسابقة الدورى العام للعمومى لمرحلتى المحترفين والدرجة الأولى للاسكواش، والمقرر إقامته بنادى الجزيرة الرياضى بالزمالك، وينطلق دورى الاسكواش من اليوم الثلاثاء إلى السبت 18 يونيو الجارى.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA تصنيف رجال الاسكواش لشهر يونيو الجارى، واستعاد البطل المصرى على فرج لاعب وادى دجلة، عرشه على صدارة التصنيف العالمى، بعدما تراجع عن المركز الأول لثلاثة أشهر هيمن خلالها النيوزيلندى بول كول على الصدارة، إلا أن تتويج على فرج ببطولة العالم فى مايو الماضى ضمن الصدارة للاعب وادى دجلة.

وتراجع النيوزيلاندى بول كول إلى المركز الثانى، وحافظ محمد الشوربجى على تواجده بالمركز الثالث، وواصل مصطفى عسل لاعب الأهلى تواجده بالمركز الرابع.

واستقر طارق مؤمن لاعب الجزيرة فى المركز السادس، وكذلك مازن هشام لاعب وادى دجلة بالمركز الثامن، ومروان الشوربجى بالمركز التاسع وفارس الدسوقى بالمركز العاشر.

يذكر أن البطل المصرى على فرج توج خلال مايو الماضى ببطولة العابم للاسكواش بعد فوزه فى المباراة النهائية على منافسه محمد الشوربجى، ليستعيد فرج صدارة التصنيف العالمى، ويضم اللقب الثالث ببطولة العالم إلى ألقابه التى حصدها خلال مسيرته الاحترافية، حيث توج لاعب وادى دجلة، ببطولة العالم فى ثلاث نسخ أعوام 2019 و2021 و2022.