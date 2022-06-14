موعد مباراة مصر وكوريا الجنوبية الودية اليوم

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القاهرة - سامية سيد - يخوض المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم مباراة ودية قوية أمام منتخب كوريا الجنوبية فى ختام معسكر المنتخب الوطنى، الذى أقيم على هامش تصفيات أمم أفريقيا 2023، والتى خاض خلالها المنتخب الوطنى مباراتين حقق الفوز فى المباراة الأولى أمام غينيا بهدف نظيف فيما تلقى خسارة مفاجئة أمام إثيوبيا بهدفين نظيفين.

موعد مباراة مصر وكوريا الجنوبية اليوم

تقام مباراة مصر وكوريا الجنوبية فى الواحدة ظهر اليوم على استاد كأس العالم سول، فى إطار استعدادات الأخير لبطولة كأس العالم 2022 فى قطر.

يدخل منتخب مصر المباراة وسط أجواء بالغة الصعوبة بسبب الغيابات والإصابات، فهناك 9 لاعبين أساسيين يفتقدهم المنتخب هم: أحمد حجازى ومحمد عبد المنعم وأحمد فتوح ومحمد الننى ومحمد صلاح وحمدى فتحى وإمام عاشور ومحمود تريزيجيه وعمر مرموش، ورغم ذلك تعاهد اللاعبون على تقديم مباراة كبيرة لمصالحة الجماهير ورد الاعتبار.

كما تمثل هذه المواجهة المرتقبة، عودة جديدة لخوض المباريات أمام المنتخبات الكبرى على الساحة العالمية، خاصة حينما يكون اللقاء بطلب وترتيب المنتخب الكورى الذى يمتلأ بالنجوم الكبار، وعلى رأسهم هيونج مين سون لاعب توتنهام وهداف الدورى الإنجليزى مناصفة مع محمد صلاح قائد المنتخب.

ويسعى إيهاب جلال للخروج من مباراة المنتخب الكورى بأكبر قدر من المكاسب لتعزيز ثقة الجماهير فى قدراته الفنية، فهل يتحقق للمدير الفنى ما يريده فى المعسكر الأول للفراعنة تحت قيادته.

والتشكيل الأقرب للفراعنة اليوم يضم كلا من: محمد الشناوى في حراسة المرمى، ومحمود الونش وياسر إبراهيم وعمر جابر وعمر كمال في الدفاع، وعمرو السولية ومهند لاشين وافشة في الوسط، وأحمد سيد زيزو و أحمد رفعت و مصطفى محمد في الهجوم.

في المقابل، يخوض منتخب كوريا الجنوبية المباراة بالقوة الضاربة وعلى رأس لاعبيه النجم هيونج مين سون، ولعب المنتخب الكورى 3 مباريات ودية خلال التوقف الجارى، خسر فى الأولى أمام البرازيل بنتيجة 1-5 يوم 2 يونيو، وفاز على منتخب تشيلى بنتيجة 2-0 يوم الاثنين الماضى، فيما تعادل مع منتخب باراجواى بهدفين لكل فريق.