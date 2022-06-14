الامارات | "الفدائي" يبث الفرح في فلسطين بتأهل تاريخي (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن "الفدائي" يبث الفرح في فلسطين بتأهل تاريخي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل منتخب فلسطين إلى نهائيات كأس آسيا للمرة الثالثة في تاريخه، بفوزه على الفلبين بأربعة أهداف دون مقابل في ملعب (إم.إف.إف فوتبول سنتر) بالعاصمة المنغولية أولان باتور، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من الدور الثالث والحاسم للتصفيات.

وسجل أهداف فلسطين كل من صالح شحادة، وتامر صيام، ومحمد يامن، ومحمود أبو وردة، ليرفع "الفدائي" رصيده إلى 9 نقاط من ثلاث مباريات ويحسم صدارة المجموعة وبالتالي التأهل إلى كأس آسيا، بينما توقف رصيد الفلبين عند 4 نقاط في المركز الثاني، وباتت مطالبة بانتظار نتائج المباريات الأخرى لمعرفة مصيرها.



ويحتل اليمن المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطة وحيدة، ولديه فرصة خطف المركز الثاني عند يواجه منغوليا صاحبة الأرض اليوم الثلاثاء.

ويحتاج اليمن إلى الفوز بفارق هدفين على الأقل حتى يتجاوز الفلبين ويُحيي حظوظه في التأهل إلى نهائيات كأس آسيا.

وشارك منتخب فلسطين بكأس آسيا في نسخة 2015 في أستراليا وشهدت خسارة الفريق ثلاث مبارايات مع تلقي 11 هدفًا وتسجيل هدف وحيد، بينما تحسنت النتائج في المشاركة الثانية بنسخة 2019 في الإمارات عندما تعادلت فلسطين مرتين وخسرت مرة وحيدة واستقبلت ثلاثة أهداف فقط، ولكن الفريق لم يسجل أي هدف.

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