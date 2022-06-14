ما هو التشكيل المتوقع لمنتخب مصر ضد كوريا الجنوبية؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

◄التشكيل المتوقع لمنتخب مصر ضد كوريا الجنوبية



ويخوض منتخب مصر أولى مبارياته الودية تحت قيادة مدربه إيهاب جلال، وقد تكون الأخيرة أيضا، ضد منتخب كوريا الجنوبية، الثلاثاء.

إيهاب جلال يدخل المباراة وسط العديد من الشكوك حول مستقبله، لا سيما بعد تصريحات جمال علام، رئيس اتحاد الكرة المصري، التي أكد فيها البحث عن مدرب أجنبي لقيادة المنتخب.

ويطصدم مدرب منتخب مصر بغياب العديد من النجوم البارزين عن مباراة مصر وكوريا الجنوبية الودية، وفي مقدمتهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي الذي يعاني من الإصابة.

ومن المُتوقع أن يعتمد منتخب مصر على أحمد سيد "زيزو" في الجبهة اليمنى، بدلا من محمد صلاح، على أن يلعب أحمد رفعت كجناح أيسر بدلا من محمود حسن "تريزيجيه" الذي يعاني من الإصابة أيضا.

في المقابل، سيعود محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، لحراسة عرين المنتخب، بعدما تولى محمد أبوجبل، حارس الزمالك، حراسته في المباراتين الماضيتين.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر ضد كوريا الجنوبية

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر - محمود حمدي "الونش" - ياسر إبراهيم - عمر كمال.

خط الوسط: مهند لاشين - عمرو السولية - أحمد حمدي.

خط الهجوم: أحمد رفعت - مصطفى محمد - أحمد سيد "زيزو".