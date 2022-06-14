شوبير يكشف عن تلقيه تهديداً من أحد مسئولي اتحاد الكرة

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تلقيه تهديداً من أحد المسئولين داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد هجومه خلال الأيام الماضية على جمال علام رئيس الجبلاية.

وقال شوبير، خلال تقديم برنامجه الإذاعي "مع شوبير" المذاع عبر "أون سبورت إف إم": "تلقيت تهديدا على تليفوني من أحد المسؤولين بلجان المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، وقال لي حرفيا: ملكش دعوة بجمال علام".

وأضاف حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق أنه رد قائلاً: "أنا مش فاهم أنت بتهددني يعني؟ بتهددني إني بشوف شغلي؟، عموما أنا علاقتي جيدة بالجميع، لكن في شغلي معرفش أبويا، ومبقولش غير الصح".

ولفت الإعلامي إلى أن اتحاد الكرة "عنده اجتماع هام وحاسم يوم الخميس، سيتحدد خلاله العديد من الأمور، أهمها قرار الاتحاد بشأن إيهاب جلال سواء بقاءه أو رحيله".

وتابع: "لا يهمني بقاء اتحاد الكرة أو رحيله، بقاء إيهاب جلال أو رحيله، لكن يجب أن نعمل من أجل الكرة المصرية، مش كل أسبوع هنغير مدرب، أول من يجب أن يهتم بشأن الكرة في مصر هم المسئولين".

واختتم شوبير تصريحاته قائلاً:"كل التوفيق لـ منتخب مصر في مباراته اليوم أمام كوريا، مواجهة صعبة بالتأكيد في ظل الغيابات، وكل الدعم لكابتن إيهاب جلال في المباراة في ظل كل الظروف الحالية".