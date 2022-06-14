7 مرشحين لخلافة موسيماني في الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

بدأ مسئولو النادي الأهلي في التحرك من اجل التعاقد مع مدير فني جديد خلفاً للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وأعلن النادي الأهلي أمس الإثنين عن إنهاء الارتباط مع موسيماني بالتراضي بين الطرفين بعد جلسة جمعت بينهما.

ويدرس مسئولو الأهلي عدد من السير الذاتية لمدربين أجانب من أجل تولي القيادة الفنية للفريق الأحمر في الفترة القادمة، خلفاً لموسيماني.

وذكرت وسائل إعلامية أنه تم طرح العديد من الأسماء على لجنة التخطيط والكرة بالأهلي، بشأن ملف المدير الفني الجديد للفريق.

لوشيسكو

الروماني رازفان لوشيسكو هو من أبرز الأسماء في القائمة المرشحة لتولي المهمة الفنية للأهلي، حيث يتولى حاليا مهمة تدريب نادي باوك اليوناني، وحقق نجاح كبير مع الهلال السعودي حيث توج معه بلقب دوري أبطال آسيا وقاد الزعيم في مونديال الأندية.

روي فيتوريا

تقول الوسائل الإعلامية إن مسئولو الأهلي بدأوا في إجراء اتصالات مع وكيل المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق لنادي بنفيكا البرتغالي والنصر السعودي، لجس نبضه وموقفه من تولي المهمة الفنية للشياطين الحمر.

بيدرو جونسالفيس

وهو المدير الفني الحالي لمنتخب أنجولا، وتم وضع اسمه ضمن السير الذاتية المرشحة لتولى المهمة الفنية للنادي الأهلي خلفا لبيتسو موسيماني.

ديفيد سيزا

كما تواصل مسئولو النادي الأهلي مع ديفيد سيزا لتولى المهمة الفنية للفريق في الفترة المقبلة، خلفًا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني والذي رحل عن منصبه.

كارلوس كيروش

كما دخل البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني السابق لمنتخب مصر السابق، قائمة المرشحين لتولى المهمة الفنية للأهلي، في ظل إعجاب مسئولي الكرة بالقلعة الحمراء بإمكانياته.

رازوفيتش

وهو المدير الفني لنادي الفيحاء السعودي، وتوّج معهم على كأس الملك النسخة الأخيرة على حساب الهلال، يعد ضمن الخيارات المطروحة على طاولة الأهلي.

باولو أتوري دي ميللو

وهو أحد المدربين المخضرمين، وتولى مهمة تدريب العديد من الأندية البرازيلية، كما كانت له تجارب في الدوري القطري.