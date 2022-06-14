تعرف على التشكيل المتوقع لمنتخب تونس ضد اليابان في نهائي بطولة كيرين الودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

يستعد منتخب تونس لمواجهة نظيره الياباني، الثلاثاء، في نهائي بطولة كيرين التي تدور منافساتها في مدينة أوساكا اليابانية.



وكان منتخب "نسور قرطاج" قد تأهل للمباراة النهائية بفضل فوزه على تشيلي بهدفين دون رد، في حين تفوق منتخب اليابان على غانا بنتيجة 4-1.

ويستعد طرفا المباراة النهائية للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 التي ستحتضنها قطر في شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول.

ويخوض منتخب تونس موقعة الحسم في بطولة كيرين الودية بصفوف منقوصة، حيث يغيب عنه مدافعه نادر الغندري بسبب الإصابة.

ومن المُنتظر أن يعول جلال قادري، المدير الفني لمنتخب تونس، على عناصره الأساسية، على أمل الفوز بالمباراة وحصد البطولة الودية من أصحاب الأرض.

التشكيل المتوقع لمنتخب تونس ضد اليابان

حراسة المرمى: أيمن دحمان.

خط الدفاع: محمد دراجر - بلال العيفة - منتصر الطالبي - علي معلول.

خط الوسط: عيسى العيدوني - فرجاني ساسي - محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: نعيم السليتي - يوسف المساكني - سيف الدين الجزيري.