تعرف على القنوات الناقلة لمباراة تونس واليابان في بطولة كيرين الودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

يختتم منتخب تونس مشواره في بطولة كيرين الودية باليابان، من خلال مواجهة أصحاب الأرض يوم الثلاثاء في المباراة النهائية.



وشارك منتخب تونس في بطولة كيرين الودية باليابان، استعدادا لنهائيات كأس العالم 2022، ونجح في الوصول للمباراة النهائية عقب الفوز على تشيلي 2-0 في نصف النهائي.

موعد مباراة تونس واليابان في نهائي بطولة كيرين الودية هو الثلاثاء 14 يونيو/حزيران 2022.

وتنطلق مباراة تونس واليابان في نهائي بطولة كيرين الودية في تمام الساعة 11:55 ظهرا بتوقيت القاهرة، 12:55 بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة تونس واليابان في نهائي بطولة كيرين الودية ستكون القناة التونسية الوطنية الأولى.

يمكن مشاهد القناة التونسية الوطنية الأولى الناقلة لمباراة تونس واليابان في نهائي بطولة كيرين الودية عبر الترددات التالية.

تردد القناة التونسية الوطنية الأولى على نايل سات

التردد: 10873

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 7/8

تردد القناة التونسية الوطنية الأولى على عرب سات

التردد: 12643

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد القناة التونسية الوطنية الأولى على هوت بيرد

التردد: 12149

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4