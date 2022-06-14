شكرا لقرائتكم خبر عن عرض سعودي يهدد مفاوضات الزمالك مع إيبوكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى مسئولو الزمالك ضربة قوية في ملف المفاوضات مع النيجيري جون إيبوكا، مهاجم إنبي، والذي كان أحد أهم أهداف الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم خط الهجوم في الموسم المقبل.

كشف مصدر داخل الزمالك أن وكيل المهاجم النيجيري طلب تأجيل المفاوضات بعد دخول نادي سعودي في مفاوضات قوية مع اللاعب، مما جعل ايبوكا يرحب بالعرض السعودي، خاصة أنه أقوى من الناحية المالية بخلاف قيمة الصفقة التي سيحصل عليها انبي من النادي السعودي ستجعله العرض الأقوي.

من ناحية أخرى ينتظر مسئولو نادى الزمالك تحديد طارق حامد، لاعب وسط فريق الكرة الأول، موعد عودته من رحلة العلاج فى إسبانيا لعقد جلسة مع اللاعب لتحديد مصيره النهائي مع الفريق، خاصة أن تعاقده ينتهى بنهاية الموسم الجارى، ما يمنحه أحقية التوقيع لأى نادٍ فى الوقت الحالي، وأكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، أن اللاعب سافر إلى إسبانيا بعد الحصول على إذن من الإدارة، لافتًا إلى أنه ينتظر عودة اللاعب من أجل عقد جلسة معه وتحديد مصيره.

يستمر طارق حامد فى خوض رحلة التأهيل بإسبانيا من إصابة فى الرباط الصليبي الخلفي، ولم يحدد اللاعب موعد عودته إلى القاهرة حتى الآن، كما تأكد غياب طارق حامد عن صفوف فريقه فى مواجهة الأهلي بقمة الدوري، والمقرر لها 19 يونيو، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، حيث حذره الطبيب المعالج من العودة للملاعب في الوقت الحالي.