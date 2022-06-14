شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يواجه اليوم كوريا الجنوبية فى مواجهة ودية بطابع رسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يخوض منتخب مصر في الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت كوريا الجنوبية، مباراة ودية أمام منتخب كوريا الجنوبية على استاد كأس العالم سول في إطار استعدادات الأخير لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.

يدخل منتخب مصر مباراة اليوم ولديه أكثر من دافع لتقديم مباراة قوية ونتيجة إيجابية، حيث يرغب اللاعبون والجهاز الفنى بقيادة ايهاب جلال في مصالحة الجماهير الغاضبة عقب مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا 2023 والهزيمة بهدفين نظيفين، بجانب الدفاع عن سمعة وكبرياء الكرة المصرية فضلا عن الرد على الانتقادات التي طالت اللاعبين والجهاز الفني طوال الساعات الماضية.

واكتست مباراة اليوم بالطابع الرسمي في ظل رغبة الفريقين في تحقيق الفوز، فمنتخب مصر لديه رغبة قوية في تقديم عرض كبير وفي المقابل فالمنتخب الكوري الجنوبي لن يفرط في الفوز لتوصيل رسالة إلى جمهوره بأنه جاهز لكأس العالم في نوفمبر المقبل، بجانب حضور 70 ألف مشجع تقريبا للمباراة مما يعكس الاهتمام الكبير بالمباراة.

يدخل منتخب مصر المباراة وسط أجواء بالغة الصعوبة بسبب الغيابات والإصابات، فهناك 9 لاعبين أساسيين يفتقدهم المنتخب هم: أحمد حجازي و محمد عبد المنعم و أحمد فتوح و محمد النني و محمد صلاح و حمدي فتحي و إمام عاشور و محمود تريزيجيه و عمر مرموش، ورغم ذلك تعاهد اللاعبون على تقديم مباراة كبيرة لمصالحة الجماهير ورد الاعتبار.

والتشكيل الأقرب للفراعنة اليوم يضم كلا من: محمد الشناوى في حراسة المرمى، ومحمود الونش وياسر إبراهيم وعمر جابر وعمر كمال في الدفاع، وعمرو السولية ومهند لاشين وافشة في الوسط، وأحمد سيد زيزو و أحمد رفعت و مصطفى محمد في الهجوم.

في المقابل، يخوض منتخب كوريا الجنوبية المباراة بالقوة الضاربة وعلى رأس لاعبيه النجم هيونج مين سون، ولعب المنتخب الكوري 3 مباريات ودية خلال التوقف الجارى، خسر في الأولى أمام البرازيل بنتيجة 1-5 يوم 2 يونيو، وفاز على منتخب تشيلي بنتيجة 2-0 يوم الإثنين الماضي.. فيما تعادل مع منتخب باراجواي بهدفين لكل فريق.