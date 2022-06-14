منتخب فرنسا حامل اللقب يودع دوري الأمم الأوروبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

فقد منتخب فرنسا، حامل اللقب، كل فرصه في التأهل إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، بعدما تعرض لهزيمة جديدة من ضيفه منتخب كرواتيا.



وخسر منتخب فرنسا من كرواتيا بنتيجة 0-1، خلال المباراة التي جمعت بينهما، الإثنين، على استاد دو فرانس، في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وسجل هدف الضيوف الوحيد لاعب الوسط المميز لوكا مودريتش في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة من ركلة جزاء.

وبذلك يودع منتخب فرنسا بطولة دوري الأمم الأوروبية التي فاز بها في النسخة الماضية، بعدما توقف رصيده عند نقطتين يحتل بهما المركز الرابع في المجموعة الأولى.

وفشل منتخب فرنسا في تحقيق أي انتصار خلال النسخة الحالية، حيث تعرض للهزيمة من الدنمارك وكرواتيا وتعادل مع كرواتيا والنمسا.

في المقابل، خطف منتخب الدنمارك صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بعدما فاز على النمسا بهدفين نظيفين.

وينافس منتخب كرواتيا نظيره الدنماركي على خطف صدارة المجموعة والتأهل لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، حيث يحتل المركز الثاني بـ7 نقاط، قبل جولتين من النهاية.