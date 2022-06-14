منتخب أستراليا يتأهل إلى كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

تأهل منتخب أستراليا إلى كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، عقب الفوز على بيرو في الملحق النهائي المؤهل للمونديال بركلات الترجيح.



والتقى منتخب أستراليا مع منتخب بيرو، الإثنين، على ملعب أحمد بن علي المونديالي، في الملحق النهائي المؤهل لكأس العالم 2022.

وسيطر التعادل السلبي على الوقت الأصلي من المباراة، لينتقل المنتخبان إلى الوقت الإضافي، والذي انتهى بالتعادل السلبي أيضا.

وانتقل المنتخبان إلى ركلات الترجيح، والتي حسمها منتخب أستراليا لصالحه بنتيجة 5-4.

وبذلك يتأهل منتخب أستراليا إلى نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، والخامسة على التوالي، بعدما شارك في نسخ 2006 و2010 و2014 و2018.

وكانت أفضل مشاركات منتخب أستراليا في كأس العالم في نسخة 2006، عندما نجح في الوصول للدور ثمن النهائي للمرة الأولى والأخيرة في تاريخه.

وبذلك سيقع منتخب أستراليا في مجموعة نارية في كأس العالم 2022، تضم إلى جواره منتخبات فرنسا والدنمارك وتونس.