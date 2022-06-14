شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجهز متولي وبانون للمشاركة الأساسية في المرحلة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر الجهاز الفني للأهلي الثنائي محمود متولي وبدر بانون للمشاركة مع الفريق الأحمر بشكل أساسي في المباريات القادمة، عن طريق منحهما فرصة المشاركة التدريجية في مباريات الفريق القادمة، من خلال الحصول على وقت قليل ثم وقت أطول قبل تجهيزهم للمشاركة بشكل أساسي في المباريات.

وشهدت مباراة الأهلي الأخيرة ضد المصري بالسلوم في دور الـ32 بكأس مصر، مشاركة الثنائي متولي وبانون، حيث لعب متولي لأكثر من نصف ساعة، بينما شارك المدافع المغربي في نهاية المباراة، من أجل تجهيزهم بشكل تدريجي قبل الاستعانة بهم في المباريات بشكل أساسي.

ووجهت إدارة النادي الأهلي، الشكر للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد فسخ التعاقد بالتراضي، وفى ضوء احترام متبادل بين الطرفين.

وجاء فى بيان النادى الأهلى أن محمود الخطيب، رئيس النادي، كان قد اجتمع مع شركة الأهلي لكرة القدم برئاسة ياسين منصور، وبحضور حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي، ولجنة التخطيط، لمناقشة موقف بيتسو موسيماني، وبإجماع الآراء تم الاتفاق على التمسك باستمراره في مهمته حرصًا على استقرار الفريق، ونظرًا لما حققه من نجاحات مع الفريق، لكن موسيماني خلال الاجتماع الذي جرى معه طلب عدم الاستمرار، وأنه يريد الاكتفاء بالفترة الماضية.. وبعد مناقشة الموقف كاملًا وبالإجماع، تم احترام رغبة بيتسو موسيماني.. وتوجيه الشكر له وعلى كل ما قدمه للنادي، وجرى فسخ التعاقد في أجواء ودية بين الطرفين.