شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكندرية تستضيف بطولة الجمهورية لناشئين الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو اتحاد تنس الطاولة، برئاسة معتز عاشور، إقامة منافسات بطولة الجمهورية للناشئين تحت 11 و15 سنة، والمقرر إقامتها يوليو المقبل في محافظة الإسكندرية.

وتقام بطولة الجمهورية لناشئين تنس الطاولة، في الفترة من 4 إلى 7 يوليو القادم، على أن تقام المنافسات بصالة نادى سبورتنج.

من ناحية أخرى يدخل منتخب تنس الطاولة معسكرا مغلقا باستاد القاهرة، خلال الأسبوع الجارى، في إطار الاستعداد للمشاركة في منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط التي تقام بالجزائر في الفترة من 25 يونيو إلى 5 يوليو المقبل.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى موعد سفر البعثة والتي تضم 6 لاعبين مقسمين إلى 3 بنات و3 أولاد، وهم كل من: عمر عصر، وأحمد صالح، ومحمد البيلى، على مستوى الأولاد، وعلى مستوى البنات كل من دينا مشرف، وهنا جودة، ومريم الهضيبى.

وقرر اتحاد تنس الطاولة، برئاسة معتز عاشور، تكليف أشرف صبحى وعادل شومان، مدربي تنس الطاولة، بمرافقة لاعبى المنتخب، خلال المشاركة بدورة ألعاب البحر المتوسط، لحين الانتهاء من تشكيل الأجهزة الفنية للمنتخبات، والاستقرار على الجهاز الفني الذى سيقود المنتخب رجال وسيدات الفترة المقبلة.