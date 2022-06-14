شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز الأسماء المرشحة لخلافة موسيمانى فى قيادة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو النادي الأهلي مناقشة عدد من السير الذاتية لمدربين أجانب؛ من أجل تولي القيادة الفنية للفريق الأحمر في الفترة القادمة، خلفا للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، الذي فسخ تعاقده مع الأهلي بالتراضي بعد الجلسة التي جمعته مع مسئولي القلعة الحمراء، الإثنين.

وبدأ مسئولو النادي الأهلي مناقشة عدد من السير الذاتية لمدربين أجانب خاصة المدربين غير المرتبطين بأندية في الوقت الحالي، ولكنهم حققوا بصمات مع الفرق التي تولوا تدريبها.

ومن ضمن الأسماء المطروحة على طاولة المدربين المرشحين لتدريب الأهلي الفرنسي رودي جارسيا مدرب ليون ومارسيليا الفرنسيين السابق والبرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر السعودي السابق والفرنسي باتريس بوميل مدرب منتخب كوت ديفوار السابق والروماني رازفان لوشيسكو مدرب باوك اليوناني والهلال السعودي السابق والصربي رازوفيتش مدرب الفيحاء السعودي والبرازيلي باولو أتوري مدرب بنفيكا الأسبق.

ووجهت إدارة النادي الأهلي، الإثنين، الشكر للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد فسخ التعاقد بالتراضي، وفى ضوء احترام متبادل بين الطرفين.

وجاء فى بيان النادى الأهلى أن محمود الخطيب، رئيس النادي، كان قد اجتمع مع شركة الأهلي لكرة القدم برئاسة ياسين منصور، وبحضور حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي، ولجنة التخطيط، لمناقشة موقف بيتسو موسيماني، وبإجماع الآراء تم الاتفاق على التمسك باستمراره في مهمته حرصًا على استقرار الفريق، ونظرًا لما حققه من نجاحات مع الفريق، لكن موسيماني خلال الاجتماع الذي جرى معه طلب عدم الاستمرار، وأنه يريد الاكتفاء بالفترة الماضية.. وبعد مناقشة الموقف كاملًا وبالإجماع، تم احترام رغبة بيتسو موسيماني.. وتوجيه الشكر له وعلى كل ما قدمه للنادي، وجرى فسخ التعاقد في أجواء ودية بين الطرفين.