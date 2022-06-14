شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كوريا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام منتخب كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، والثامنة مساء بتوقيت كوريا الجنوبية، على ستاد كأس العالم سول في إطار استعدادات الأخير لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.

يدخل منتخب مصر المباراة وسط أجواء بالغة الصعوبة بسبب الغيابات والإصابات، فهناك 10 لاعبين أساسيين يفتقدهم المنتخب هم: أحمد حجازي ومحمد عبد المنعم وأحمد فتوح ومحمد النني ومحمد صلاح وحمدي فتحي وإمام عاشور ومحمود تريزيجيه وعمر مرموش ومحمود علاء، ورغم ذلك تعاهد اللاعبون على تقديم مباراة كبيرة لمصالحة الجماهير ورد الاعتبار. والتشكيل الأقرب للفراعنة اليوم يضم كلا من: محمد الشناوى في حراسة المرمى، ومحمود الونش وياسر إبراهيم وعمر جابر وعمر كمال في الدفاع، وعمرو السولية ومهند لاشين وأفشة في الوسط، وأحمد سيد زيزو وأحمد رفعت ومصطفى محمد في الهجوم.

يدخل منتخب مصر مباراة اليوم ولديه أكثر من دافع لتقديم مباراة قوية ونتيجة إيجابية، حيث يرغب اللاعبون والجهاز الفنى، بقيادة إيهاب جلال، في مصالحة الجماهير الغاضبة عقب مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا 2023 والهزيمة بهدفين نظيفين، بجانب الدفاع عن سمعة وكبرياء الكرة المصرية فضلا عن الرد على الانتقادات التي طالت اللاعبين والجهاز الفني طوال الساعات الماضية.

واكتست مباراة اليوم بالطابع الرسمي، في ظل رغبة الفريقين في تحقيق الفوز، فمنتخب مصر لديه رغبة قوية في تقديم عرض كبير وفي المقابل فالمنتخب الكوري الجنوبي لن يفرط في الفوز لتوصيل رسالة إلى جمهوره بأنه جاهز لكأس العالم في نوفمبر المقبل، بجانب حضور 70 ألف مشجع تقريبا للمباراة، مما يعكس الاهتمام الكبير بالمباراة.