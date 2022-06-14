شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الوطنى للسلة يتوجه إلى الإسكندرية استعدادا للتصفيات المؤهلة للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يتوجه اليوم منتخب كرة السلة رجال، بقيادة روى رانا، المدير الفنى، إلى الإسكندرية لبدء المعسكر المقرر انطلاقه، فى إطار الاستعداد للمشاركة فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم، حيث تبدأ المرحلة الثانية 1 يوليو المقبل.

ويأتى معسكر الإسكندرية بعد أن أنهى المنتخب الوطني لكرة السلة، المعسكر الإعدادى الأول لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2023، والمقرر إقامتها فى يوليو المقبل ببرج العرب.

وخاض المنتخب معسكرًا خلال الأسبوع الماضي فى صالة الدكتور حسن مصطفى حتى صباح أول أمس الأحد، قبل أن يحصل اللاعبون على راحة سلبية بعد فض المعسكر، وفقًا للبرنامج التدريبي الموضوع من جانب الجهاز الفني.

وحصل لاعبو المنتخب على راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة، على أن يعود المعسكر للانتظام فى صالة برج العرب بالإسكندرية مساء اليوم الثلاثاء، ويشهد أول تدريبات الفراعنة فى المرحلة الثانية من الاستعداد للتصفيات.

ويخوض المنتخب المصري تدريباته اليومية على صالة برج العرب بالإسكندرية قبل أن يبدأ مبارياته الودية أمام منتخبات الأردن ورواندا وأوغندا التي تنطلق الثلاثاء 21 من شهر يونيو الجاري.