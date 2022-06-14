شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة الأهلى فى قمة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، من لاعبي فريقه ضرورة غلق صفحة بطولة كأس مصر، وعدم التفكير كثيرا في مواجهة الداخلية التي أقيمت أمس الإثنين فى دور الـ32 من الكأس.

وطلب فيريرا من اللاعبين ضرورة التركيز في مواجهة الأهلي المقبلة، والمقرر لها يوم 19 من الشهر الجاري، ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدورى، مشيرًا إلي إن التركيز في تلك المواجهة والاستعداد المبكر لها سيكون سلاح الفارس الأبيض من أجل تحقيق الفوز.

ويتصدر نادى الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 43 نقطة، والنادي الأهلي فى المركز الثالث برصيد 37 نقطة.