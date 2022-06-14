شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يعسكر لمدة أسبوع بالإسماعيلية استعدادا لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل فريق بتروجت معسكرا مغلقا بمدينة الإسماعيلية، تحت قيادة هيثم شعبان، المدير الفني للفريق، استعدادا لمواجهة الفائز من الأهلى وبيراميدز في الدور قبل النهائي لكأس مصر من النسخة الماضية .

ويسعى بتروجت لتحقيق المفاجأة والصعود لنهائى البطولة والذى تأهل له الزمالك بعد فوزه على أسوان بهدفين مقابل هدف في نصف النهائي أيضا .

من جانبه أكد معتز البطاوى، المدير الرياضى لبتروجت، أن الفريق سافر لإقامة معسكر مغلق بالإسماعيلية، من أجل زيادة الانسجام بين اللاعبين القدامى والجدد، والاستعداد الجاد لمباراة الدور قبل النهائي لكأس مصر.

ويستعد الفريق البترولى فى الوقت الحالى إلى دورى القسم الثانى والذى يسعى فيه مجلس الإدارة إلى العودة من جديد للدورى.