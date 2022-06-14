شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستأنف تدريباته اليوم استعدادا للجونة في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف اليوم الثلاثاء، فريق المصري بقيادة حسام حسن، تدريباته استعدادا لمواجهة الجونة، وكان حسام حسن قد منح اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة عقب مواجهة المنصورة في كأس مصر، والتي انتهت بفوز المصري بهدفين لهدف ضمن مباريات دور الـ32.

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، قد قررت تعديل موعد مباراة المصري والجونة بالجولة الثانية والعشرين من الدوري لتقام في تمام الساعة السابعة مساء يوم السبت المقبل الموافق الثامن عشر من يونيو الجاري، بدلًا من موعدها المحدد سلفًا في الرابعة والنصف عصر اليوم ذاته.

وكان النادي المصري قد أعلن عن جهازه الفني الجديد بقيادة حسام حسن قبل ساعات قليلة من مواجهة المنصورة، وذلك بسبب ارتباط النادي بعقد آخر مع التونسي معين الشعباني مدرب الفريق السابق.

ويتكون الجهاز الفني الجديد للمصري من حسام حسن مديرًا فنيًّا، وإبراهيم حسن مديرًا للكرة، وطارق سليمان مدربًا عامًا، وحسن مصطفى مدربًا مساعدًا، عماد المندوه مدربًا لحراس المرمى، ووليد بدر مديرًا إداريًّا ، والدكتور محمد عنان طبيبًا للفريق.

كان النادي المصري قد رفض الإعلان عن تولي حسام حسن تدريب الفريق حتى يتم فسخ التعاقد مع معين الشعباني، إلا أن مفاوضات فسخ التعاقد بالتراضي تعقّدت في الأيام الأخيرة.